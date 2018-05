Ligue 2 : Ajaccio, Le Havre et Brest en barrages !

La 38e et dernière journée de Ligue 2 a livré son verdict vendredi soir. Si les deux promus en Ligue 1, Reims et Nîmes, étaient déjà connus et se sont séparés sur un match nul (2-2), ce sont l’AC Ajaccio, le Havre et Brest qui disputeront les play-offs pour tenter d'accéder dans l'élite.

Déjà troisièmes, les Corses, tenus en échec par Niort (2-2), recevront vendredi prochain le vainqueur du match entre Le Havre et Brest, qui s’affronteront mardi soir au stade Océane.

Les Havrais ont dominé Tours (2-0), alors que les Brestois sont allés décrocher un match nul à Châteauroux (2-2). Clermont, qui n’a pu faire mieux contre le Paris FC (2-2), termine sixième, devant Lorient et les Parisiens.

Les Bretons ont largement été battus sur la pelouse de Quevilly-Rouen-Métropole (3-0), des Normands qui accompagnent Tours en National 1. Malgré sa victoire contre Sochaux (2-1), Bourg-en-Bresse finit 18e et sera opposé à Grenoble, troisième de National 1, en barrage le mardi 22 mai.

A noter les adieux de Youssouf Hadji, buteur pour son dernier match avec Nancy, un 17e du classement vainqueur d’Orléans (3-0), et de Jérémie Bréchet avec le Gazélec Ajaccio, battu par Valenciennes (3-4).