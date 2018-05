Ligue 2 : Ajaccio, c'est de la folie !

Bourreau de Brest lors du barrage initial, Le Havre est tombé devant l’AC Ajaccio ce dimanche soir à François-Coty, au terme d’un deuxième play-off de Ligue 2 complètement fou. Grâce à un doublé de Mateta (37e, 111e) et alors que Gimbert avait ouvert le score (17e), les Normands ont cru tenir la qualification en prolongation avant de subir l’égalisation de Camara (120e+5). Les deux formations jouaient alors à 9 contre 9 après quatre expulsions et un improbable penalty sifflé par M. Schneider pour un mauvais geste de Coutadeur à son encontre. Au final, l’ACA gagne sa place contre Toulouse, 18e de L1, aux tirs au but (2-2, 5 tab à 3). Pour un barrage ultime qui se jouera mercredi et dimanche la semaine prochaine.