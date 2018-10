Après ses 2 défaites de la fin septembre, le FC Metz confirme son nouveau départ dans cette saison de Ligue 2. Après cette trêve internationale, les joueurs de Frédéric Antonetti ont enchaîné un 2e succès aux dépens des Chamois Niortais, châtiés (3-0) ce vendredi, dans le cadre de la 11e journée de Ligue 2 dans un stade Saint-Symphorien, qui aura été le théâtre à la reprise de la seconde période d'une panne générale de courant. Les Mosellans ne menaient alors que d'un but, suite à l'ouverture du score d'Habib Diallo (30e), plus que jamais meilleur buteur de la L2 avec désormais 11 réalisations.

Après une longue demi-heure d'interruption, Stoppila Sunzu (80e) et Opta Nguette (90e+4) corseront l'addition. Pour permettre aux Messins de prendre 4 et 5 points d'avance respectivement sur Lens et Brest, les deux autres pensionnaires du podium. Avec un match en plus.

Le promu grenoblois 5e

Le promu grenoblois pointe à la 5e place du classement provisoire de Ligue 2 au terme des premiers matches de la 11e journée de Ligue 2 disputés ce vendredi soir.

Les Isérois sont la belle surprise de ce début de saison grâce à cette série de 3 victoires en 3 matches (9 points pris), après le succès (1-2) décroché sur la pelouse d'une AS Nancy Lorraine plus que jamais lanterne rouge. L'hommage de Marcel-Picot à l'ex-président Jacques Rousselot est gâché, malgré l'égalisation de Modou Diagne à 10 contre 11 (48e), suite à l'expulsion de Mons Bassouamina (40e) ; Eric Vandenabeele (38e) et Florian Sotoca (67e) font le bonheur des Grenoblois, chaperonnés par un vétéran de 38 ans, Selim Bengriba, dont c'était le premier match chez les pros !

Dans les autres matches du soir, Ajaccio signe une victoire (3-2) chère aux supporters corses face au Havre, après le contentieux de la saison passée entre les deux 2 clubs, grâce notamment au 94e but en carrière d'un autre "papy" de la L2, Ghislain Gimbert, dont c'était le 400e match face à son ancien club. A retenir également, en cette semaine des 80 ans d'un certain Guy Roux, le réveil de l'AJ Auxerre qui, après 6 matches sans victoire, domine Béziers (2-0) grâce à Kenji Van-Boto (46e) et Yanis Merdji (54e). Sursaut aussi pour Sochaux, qui n'avait plus gagné depuis 4 journées et s'impose à Troyes (1-2) avec un doublé d'Ermedin Demirovic (67e, 70e). Enfin, Orléans bat Valenciennes (1-0), tandis que le Paris FC et Châteauroux se quittent sur un match nul et vierge (0-0), tout comme Clermont et le Red Star 93.

Samedi, Brest reçoit Lorient (15h) ; la journée s'achèvera lundi par Lens-GFC Ajaccio (20h45).