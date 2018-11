Le RC Lens marque le pas. Samedi après-midi, le club nordiste a lourdement chuté à Valenciennes dans le derby (4-2), à l'occasion de la 14e journée de Ligue 2. Les Lensois ont passé leur temps à courir après le score, encaissant notamment quatre buts signés Mauricio (14e, 88e), Robail (54e) et Roudet (72e), et les égalisations successives de Kyei (36e) et Gomis (62e, sp) n'ont pas suffi. Le capitaine Walid Mesloub a même été exclu après le coup de sifflet final après avoir participé à une rixe sur le terrain.



Au classement, cette troisième défaite de suite pénalise le RCL, bloqué à la 4e place et qui pourrait compter 4 points de retard sur la deuxième place si Brest domine Nancy lundi soir. De son côté, le VAFC monte au 14e rang, avec 2 points d'avance sur le 18e l'AC Ajaccio.



La fin de match très tendue lors du derby :