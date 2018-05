Domino's Ligue 2 : Le Havre sera l'adversaire de l'AC Ajaccio !

Le Havre a dominé Brest ce mardi lors du barrage de Ligue 2 mettant aux prises les 4e et 5e clubs de la saison régulière. Au Stade Océane, les Normands se sont imposés 2-0 grâce à des buts signés Fontaine (38e) et Bonnet (88e). Une victoire qui leur permet de rejoindre l’AC Ajaccio, 3e du championnat, au deuxième tour de ces play-offs d’accession qui réserveront une ultime affiche entre le rescapé de cette confrontation, vendredi prochain, et le 18e club de L1.