Domino's Ligue 2 (J32) : Les 27 buts de la soirée

Le sprint final est lancé en Ligue 2, une course que Nîmes a déjà débutée depuis longtemps. Cela fait effectivement plus de deux mois que les Crocodiles, deuxièmes du championnat, n’ont plus perdu. Il faut remonter au 27 janvier dernier, et à un déplacement au Havre, pour trouver trace de leur ultime faux pas. Depuis, le club gardois enchaîne les bons résultats avec trois nuls et désormais six victoires, la dernière en date décrochée sur la pelouse Quevilly-Rouen (1-3), vendredi lors de la 32e journée.

Un succès qui ne doit rien au hasard. Bozok, sur penalty, a ouvert le score avant la mi-temps (43e) avant de doubler la mise à l’heure de jeu (64e). Alioui a ensuite corsé l’addition (82e), le relégable normand sauvant l’honneur au bout du temps additionnel par l’intermédiaire de Louis (90e+2). Au classement, ces trois points permettent aux joueurs de Bernard Blaquart de conserver quatre points d’avance sur Ajaccio, une formation corse qui s’accroche grâce à sa victoire à Châteauroux (0-2).

Bozok voit double



"J'espère qu'on ne va pas s'arrêter !, a réagi Bozok, meilleur réalisateur du championnat avec 24 buts, sur beIN SPORTS. On est sur une très belle série. On fait notre petit bonhomme de chemin. Il y a de belles équipes derrière qui poussent, on le sait. Aujourd'hui, ça se passe encore bien. Il faut continuer, ne pas regarder derrière... Ça fait vraiment du bien d'avoir beaucoup de monde au stade. Il faut d'abord monter pour nous, mais aussi pour le peuple nîmois qui attend ça depuis 25 ans."

Quatre points, c’est aussi ce qui sépare l’ACA de son poursuivant direct, Lorient. Les Merlus ont réalisé l’autre bonne opération de la soirée en dominant une équipe du Paris FC réduite à dix (2-0), avec des buts de Marveaux (49e) et Claude Maurice (90e+1), et en profitent pour distancer de trois longueurs des Franciliens qui, eux, voient Clermont revenir sur leurs talons. Des Auvergnats accrochés sur le fil par Niort (2-2) et qui ont raté un penalty dans les arrêts de jeu (90e+3). Terriblement frustrant.