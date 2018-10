Cela fait désormais plusieurs années que le FC Sochaux-Montbéliard est en difficulté... Tombés en Ligue 2 en 2014, les Doubiens n'ont depuis jamais véritablement réussi à se positionner comme de sérieux candidats à la montée. En cette entame d'exercice 2018-2019, la situation reste similaire puisque la troupe menée par José Manuel Aira ne comptabilise que trois victoires en dix rencontres, pour six défaites, dont une dernière concédée lundi soir, à domicile face au FC Metz (1-2). Et celle-ci apparaît difficile à accepter, pour le public du stade Auguste-Bonal comme pour les premiers concernés.

Les supporters, s'ils ont copieusement sifflé en fin de partie, s'en sont essentiellement pris au corps arbitral. Car il faut dire que Willy Delajod et ses acolytes ne sont pas parvenus à rendre une copie irréprochable, loin de là. A la 54e minute par exemple, le Messin John Boye touche le ballon de la main à deux reprises dans sa surface de réparation, sans qu'un penalty ne soit accordé. Une dizaine de minutes plus tard, Ermedin Demirovic est accroché dans la zone de vérité par un Alexandre Oukidja brouillon, mais là encore, le corps arbitral reste impassible. Et entre temps, Farid Boulaya avait pris soin de marquer pour le FC Metz (0-1, 55e)...

Rebelote en toute fin de partie avec l'ancien portier du Losc ou de Strasbourg, qui envoie un coup d'épaule dans la mâchoire d'un Jeando Fuchs pas du tout menaçant en se saisissant du ballon, au point de provoquer une petite hémorragie, mais n'est pas sanctionné par l'homme en noir. Et Sochaux de stagner au 15e rang du classement, avec seulement trois points d'avance sur la zone rouge. "Je ne parle jamais des arbitres, qui ont une mission compliquée, mais je demande du respect pour l'histoire de ce club, ses supporters et ses joueurs. Quatre étaient en pleurs après le match. C'est dur de vivre ce sentiment d'injustice", a rappelé, via RMC Sport, l'entraîneur des Lionceaux après la partie.