Sochaux, maintenu par la DNCG, tient son nouvel entraîneur

Vacant depuis le départ de l'Allemand Peter Zeidler le 14 mai dernier, le poste d'entraîneur du FC Sochaux Montbéliard a enfin trouvé preneur. Les dirigeants doubistes ont placé leur confiance en José Manuel Aira, qui a signé un contrat jusqu'en juin 2020.

Ancien coach du club croate du NK Rudes, l'Espagnol de 42 ans sort d'une saison réussie, où il a battu les quatre plus grands clubs du pays (HNK Rijeka, NK Osijek, Hajduk Split, Dinamo Zagreb). Son arrivée au FCSM coïncide avec celle du nouveau directeur sportif David Viscaino, après une saison loin des attentes pour les supporters. Passé par le Real Murcia et Albacete, Aira débarque dans un contexte clarifié, puisque Sochaux est simplement interdit de recrutement par la DNCG, avec un encadrement de la masse salariale (et non rétrogradé, comme on pouvait le craindre).