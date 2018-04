Reims valide la montée en L1 !

Septième au classement la saison dernière pour son retour en Ligue 2, le Stade de Reims n'a laissé à personne le soin de le devancer lors de cet exercice 2017-2018. Meilleure défense avec seulement 18 buts encaissés cette saison, le club champenois a encore su faire preuve de solidité, vendredi soir lors de la 34e journée, pour s'imposer face à un concurrent direct, l'AC Ajaccio (1-0). C'est le jeune Gerjohn Kyei à l'entame du dernier quart d'heure (76e), qui a donné la victoire aux siens d'un petit but (1-0). Une fois n'est pas coutume, Pablo Chavarria et Jordan Siebatcheu, auteurs de 26 buts à eux deux, sont restés muets, mais l'essentiel était ailleurs pour les hommes de David Guion, qui ont pu fêter la montée et le titre de champion devant leurs supporters, forcément aux anges.

Accrochés à Bourg-en-Bresse (2-2), les Nîmois ne peuvent en effet plus espérer revenir sur les Rémois. En revanche, les Crocodiles s'accrochent à leur deuxième place avec deux points d'avance sur l'ACA. Quatrième avant cette journée, Lorient a dégringolé à la sixième place après sa défaite surprise à domicile face à Valenciennes (0-1). C'est un coup d'arrêt pour les Nîmois qui restent néanmoins dans le coup pour les barrages, mais ils sont désormais devancés par Clermont et Châteauroux, qui ont respectivement battus Orléans (4-2) et Niort (2-1).

Dans la deuxième partie de tableau, le Gazélec a battu la lanterne rouge Tours (3-2), alors que Lens a été accroché à domicile par Le Havre (3-3). Le Paris FC, qui a écrasé Quevilly-Rouen à l'extérieur (0-4), garde une chance de montée en 7e position, devant Sochaux et Brest, qui se sont neutralisés (1-1). Nancy et Auxerre s'affrontent samedi.