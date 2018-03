Reims engrange, Nancy en grand danger 

Leader incontesté du championnat de Ligue 2, Reims a fait un pas de plus vers l'élite ce samedi après-midi en venant à bout de Nancy (0-2), au stade Marcel Picot, à l'occasion de la 31e journée de L2.

Au terme d'un premier acte lancinant, avec peu d'intensité, de rythme et de jeu, les deux formations sont rentrées assez logiquement aux vestiaires sur un score nul et vierge. Après la pause, les Rémois ont mis juste ce qu'il faut pour d'abord prendre l'avantage par l'intermédiaire de Chavarria (55e), avant qu'Oudin (78e) ne viennent doubler la mise vingt minutes plus tard.

Sans faire un grand match, les hommes de David Guion engrangent trois points supplémentaires, repoussant ainsi son dauphin Nîmes à 11 points. De son côté, l'ASNL continue de s'enfoncer dans la crise, pointant désormais à la 19e place du classement.