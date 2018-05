RCL: Un ancien coach de Ligue 1 sur le point de signer ?

Philippe Montanier devrait devenir le prochain coach du RC Lens.

Eric Sikora remercié en fin de semaine dernière, le banc est désormais vacant chez les Sang et or, et l'ancien coach du Stade Rennais serait en passe de se mettre d'accord avec le club artésien (maintenu en Ligue 2) d'après les informations relayées mardi par 20 Minutes.

Montanier avait déjà failli rejoindre Lens il y a deux ans. Limogé par Rennes six mois plus tôt (début 2016), il s'était finalement engagé avec Nottingham Forest où il n'était resté que six mois. Depuis novembre 2017, il dirige provisoirement l'équipe de France U20.