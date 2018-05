RCL: Un ancien coach de Ligue 1 aux commandes

Philippe Montanier est le nouveau coach du RC Lens. Il remplace donc Eric Sikora, remercié en fin de semaine dernière.

Montanier avait déjà failli rejoindre Lens il y a deux ans. Limogé par Rennes six mois plus tôt (début 2016), il s'était finalement engagé avec Nottingham Forest où il n'était resté que six mois. Depuis novembre 2017, il dirigeait provisoirement l'équipe de France U20.

"C'est une grande fierté d'intégrer cette institution, a déjà déclaré Montanier sur le site du club, maintenu en Ligue 2. Revenir dans cette région, dont j'apprécie les valeurs humaines, a évidement été un élément important dans mon choix."