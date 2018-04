RCL-Chantôme: "Quand on fait les efforts..."

Clément Chantôme n'est pas surpris de la victoire de Lens lundi, face à Châteauroux (2-1, 31e journée de Ligue 2). Tout simplement car ses coéquipiers ont mis les ingrédients qu'il fallait, comme il l'a résumé après le match sur Canal+ Sport: "Quand on fait les efforts les uns pour les autres… C’est un peu bateau, mais c’est ça le football. C’est collectivement qu’on s’en sortira. On a eu une bonne mentalité, c’est important pour la suite." Les Sang et or comptent désormais six points d'avance sur Quevilly-Rouen, 18e et premier barragiste.