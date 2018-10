On n’arrête plus les Brestois !

Metz n’est plus leader de Ligue 2. Pour l’instant. A 48 heures de leur déplacement à Sochaux, les Grenats ont été détrônés par une équipe de Brest tonitruante, qui l’a emporté avec autorité sur la pelouse de Valenciennes (1-3), vendredi soir lors de la 10e journée. Un sixième succès consécutif – record du club égalé ! – qui permet aux joueurs de Jean-Marc Furlan de prendre provisoirement un point d’avance sur les Messins et les Lorientais, larges vainqueurs de Nancy (4-1).

"On vit un début de saison exceptionnel, à l’image de ce groupe, a savouré au micro de beIN SPORTS un Gaëtan Charbonnier auteur face au VAFC de son huitième but de la saison. Ma réussite personnelle est liée au bon travail effectué par toute l’équipe. On ne s’est pas affolé après l’ouverture du score, on est resté sur ce que l’on sait faire et ça a payé. On est tous satisfaits ce soir. Le classement est encore anecdotique à ce stade de la saison, mais ça fait toujours plaisir."

Les Bretons n’ont effectivement pas paniqué après le penalty de Tony Mauricio (19e). Il ne leur a pas fallu longtemps pour égaliser, grâce à Yoann Court (32e). Et à l’heure de jeu, c’est l’incontournable Gaëtan Charbonnier qui leur a donné l’avantage (60e), Edouard Butin scellant le score au bout du temps additionnel sur penalty (90e+2). Un résultat qui met la pression sur Metz, donc, mais aussi sur Lens. Des Sang et Or qui, en cas de victoire samedi à Auxerre, prendront la tête.