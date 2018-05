Nîmes promu en Ligue 1 

Dans un stade des Costières en ébullition, le Nîmes Olympique a assuré sa montée en Ligue 1 au terme d’une victoire parfaite contre le Gazélec Ajaccio (4-0), vendredi soir, lors de l’avant-dernière journée de Ligue 2. Un doublé de Rachid Alioui (3e et 22e) ainsi que des buts de Romain del Castillo (49e) et Antonin Bobichon (68e) permettent aux Crocodiles de finir 2e derrière Reims.

La course aux playoffs (3e, 4e et 5e places) s'annonce incroyable vendredi prochain. L'AC Ajaccio, accroché à Auxerre (1-1), est bien parti pour finir 3e. Brest, vainqueur de QRM (2-0), est 4e, avec seulement un point sur Le Havre et deux sur Clermont et Lorient. Aucune de ses équipes ne s’affronteront.

Défait à Paris dans les dernières minutes (2-1), Nancy compte deux points de plus que Bourg-Péronnas, 18e et actuel barragiste. Quevilly-Rouen, avant-dernier, peut encore finir 18e.