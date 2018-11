Nancy, ça fait deux !

Mieux vaut tard que trop tard. A la 16e journée, deux victoires de suite en bas de tableau permettent forcément de retrouver une dynamique, et c’est ce que Nancy parvient à faire en Ligue 2. Les joueurs d’Alain Perrin enregistrent à Orléans (1-2) une deuxième victoire d’affilée, après le succès au couteau contre le Red Star la semaine passée (et la troisième toutes compétitions confondues, avec Annecy en Coupe de France). Ce n’est rien de moins que la meilleure série du moment dans le championnat !

Hormis Nancy et le leader Metz, seuls Troyes et Châteauroux, respectivement vainqueurs au Red Star (0-3) et devant Sochaux (1-0), affichent également deux victoires lors de leurs deux derniers matches. Difficile de parler de course au maintien alors que la phase aller n’est pas encore bouclée, mais les cartes se redistribuent, en tout cas, en queue de classement. Le Red Star est désormais lanterne rouge avec deux points de retard sur Nancy, qui revient à trois points de Sochaux et Ajaccio (battu logiquement 2-0 chez le deuxième, Brest).

Abergel: "Ce n'est que le début"

"Ce n’est pas fini, sourit le Nancéien Laurent Abergel sur beIN SPORTS. Ce n’est que le début d’une longue aventure pour rattraper tout notre retard. Ça fait du bien d’enchaîner cette deuxième victoire de suite, on va essayer d’enchaîner car on en a besoin." Pour l’entraîneur de Sochaux, Omar Daf, le vase communicant est inversé. Trois défaites d’affilée, pire série en cours avec le Red Star: "C’est frustrant, le 0-0 était logique à la pause, et on prend le but sur notre seul moment d’inattention. Mais j’ai aimé notre réaction, avec pas mal de situations lors des 25 dernières minutes."

En tête, le choc de la soirée opposait Lorient à Lens. Le Racing enchaîne un cinquième match sans victoire, mais ça aurait pu être bien pire: 2-2 au Moustoir, alors que les Merlus menaient 2-0 à la pause. Le penalty de l’égalisation, signé Yannick Gomis, a été inscrit à la dernière minute. C’est donc Brest qui, incontestablement, réussit la bonne opération de la soirée. Grâce à leur victoire contre Ajaccio, les Bretons reviennent à égalité avec le leader Metz (qui se rend à Grenoble samedi) et prennent cinq points d’avance sur Lorient et Lens.