Metz reprend la tête

Après deux revers consécutifs (les deux premiers de la saison), sur la pelouse du Paris FC (2-1) et à domicile contre Le Havre (1-0), le FC Metz repart de l'avant. Lundi soir, en clôture de la 10e journée de Ligue 2, les Grenats ont pris l'ascendant sur les Lionceaux à Sochaux (1-2).

Si Farid Boulaya avait débloqué la situation (0-1, 55e), Jonathan Rivierez avait remis les compteurs à égalité en marquant contre son camp (1-1, 71e). Et c'est finalement Opa Nguette, buteur sur penalty (1-2, 78e) qui permet aux Mosellans de reprendre la tête du classement, avec respectivement un et deux points d'avance sur le Racing Club de Lens et le Stade Brestois. Les Doubiens, qui ont terminé à dix suite à l'expulsion de Gomes Madger (80e), restent eux sous la menace de la zone rouge puisque l'AJ Auxerre, 18e et virtuel barragiste, ne compte que trois unités de moins au compteur.