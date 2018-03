Lorient, la "grosse déception"

L’expérience de Mickaël Landreau n’a pas suffi. L’entraîneur de Lorient, qui s’était fait connaître en arrêtant un penalty du Bastiais Lubomir Moravcik pour son premier match chez les professionnels en 1996, a pourtant indiqué à son portier, Danijel Petkovic, où Antoine Devaux allait tirer son coup de pied de réparation vendredi soir, lors du match de la 31e journée de Ligue 2 entre Tours et Lorient.

Mais l’ancien Rémois a réussi à tromper, en force, le gardien monténégrin (79e), avant que Gauthier Hein ne scelle définitivement le succès de la lanterne rouge dans le temps additionnel (3-1, 93e), alors que Florian Miguel avait lui égalisé après l’heure de jeu (65e). Pour mettre ainsi fin à la série de quatre victoires de rang de leurs adversaires du soir.

Nîmes enchaîne

Tout avait pourtant bien commencé pour les Merlus, qui menaient 1-0 à la pause après, déjà, un penalty, signé Sylvain Marveaux (8e). Mais les visiteurs ont ensuite produit "une non-performance", d’après leur entraîneur. "En deuxième mi-temps, on n’a pas été au niveau d’un match de Ligue 2, face à un adversaire qui progresse et qui a fait ce qu’il fallait, a regretté Landreau au micro de beIN SPORTS. Quand on a de l’ambition, il faut répondre présent sur ce genre de rencontres. C’est une grosse déception."

Les Bretons, quatrièmes, voient Nîmes, un solide dauphin du leader rémois qui a difficilement enregistré un cinquième succès consécutif en dominant Valenciennes (1-0), prendre huit points d’avance, alors que l’AC Ajaccio (3e), tombeur sur le fil du sixième, Clermont (2-1), en possède désormais quatre. Et que le Paris FC (5e), qui n’a pu faire mieux que match nul contre le Gazélec Ajaccio (0-0), revient à hauteur.

Et si ni Orléans (12e) et Brest (8e), ni Niort (13e) et Sochaux (10e), n’ont réussi à se départager, se séparant sur le même score (1-1), en queue de classement, le 17e, Bourg-en-Bresse, battu (3-1) à Auxerre (11e), voit Quevilly-Rouen (19e), vainqueur (2-0) au Havre (9e), revenir à deux petits points.