L'intransigeance de la Ligue de football professionnel (LFP), après deux premiers refus, a fini par céder le pas pour permettre la levée de la mesure de huis clos qui pesait sur le club du Havre et la rencontre de la 33e journée de Ligue 2, programmée ce vendredi (20h), au Stade Océane, où les Normands pourront recevoir le GFC Ajaccio devant leur public.

Surtout, cette mansuétude et cette décision "exceptionnelle", accordée "compte tenu du décès de Samba Diop", autorise le HAC à rendre hommage comme il se doit à son jeune défenseur décédé subitement à l’âge de 18 ans la semaine dernière. La commission de discipline a décidé de "retirer la mesure de huis clos prise à titre conservatoire le 5 avril dernier", suite à l'envahissement de la pelouse du Stade Océane au coup de sifflet final du match Le Havre – Quevilly Rouen Métropole du 30 mars 2018, comptant pour la 31e journée de L2.

"Un hommage à la hauteur" (Tanchot)

"Le HAC donne rendez-vous, demain vendredi, au peuple Ciel&Marine pour honorer la mémoire de l'un des siens"

Le pionnier des clubs Français, qui se représentera devant la commission, le 19 avril prochain, pour une décision définitive, écrivait dès jeudi soir, à l’adresse de ses supporters : "Après avoir travaillé en coulisse et fait tout son possible pour que le premier hommage à Samba Diop puisse se faire dans son stade devant son public, le HAC donne rendez-vous, demain vendredi, au peuple Ciel&Marine pour honorer la mémoire de l'un des siens."

"Ce n’est déjà pas ce qu’on recherche quand on est joueur de foot de jouer dans une enceinte vide, regrettait Oswald Tanchot, l’entraîneur havrais, avant de connaître cette issue favorable. Mais en plus avec ces événements-là, on avait envie de vivre un moment de recueillement avec toute la famille du HAC, avec les éducateurs, les joueurs, les dirigeants, les supporters pour pouvoir rendre un hommage à la hauteur de notre émotion et de notre peine." (...) "Je pense que c'était le minimum de pouvoir faire quelque chose. Quand un jeune part comme ça subitement, présent au club depuis qu'il a 5 ans, on se doit de rendre un hommage à la mesure de la perte."