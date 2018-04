Lens, en venant à bout de Châteauroux (2-1) lundi lors de la 31e journée de Ligue 2, est 14e avec 34 points, ce qui lui apporte six longueurs d'avance sur le 18e et barragiste, Quevilly-Rouen. C'est en revanche un petit coup d'arrêt pour Châteauroux dans la course à la Ligue 1, les Castelroussins restant à la septième place, à deux points du duo de barragistes pour la montée Lorient-Paris FC (quatrième et cinquième).