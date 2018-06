Lens: Montanier a pris ses quartiers

Désigné nouvel entraîneur du Racing Club de Lens pour prendre le relais d'Eric Sikora, Philippe Montanier a effectué ce mardi ses premiers pas du côté du stade Bollaert-Delelis et du centre d'entraînement de La Gaillette. L'ancien gardien de but a ainsi pu aller à la rencontre des salariés des Sang et Or, et prendre ses marques avant d'attaquer l'exercice 2018-2019 où il aura pour mission d'aider l'équipe première à faire bien mieux que la 14e place au classement final de Ligue 2 en mai dernier.

Le technicien français était libre de tout engagement depuis janvier 2017, après une expérience de quelques mois en Angleterre, à Nottingham Forrest, où il avait été intronisé en juin 2016, ce alors qu'il était aussi annoncé au... Racing Club de Lens. Philippe Montanier a également officié sur les bancs de touche de Valenciennes, de la Real Sociedad et du Stade Rennais.