Lens interdit ses supporters de déplacement

Échaudé par les débordements de ses supporters à la fin du match perdu ce samedi sur la pelouse de Valenciennes (4-2, 14e journée de Ligue 2), le Racing Club de Lens a décidé de sévir. Dans un communiqué publié ce mercredi, Lens exprime ''sa profonde indignation concernant les incidents'' et décide de ''suspendre à titre conservatoire, toute organisation de déplacement […] pour ses rencontres à l’extérieur.'' Enfin, le RCL précise qu’il décide ''de déposer plainte […] afin qu’une enquête soit ouverte pour déterminer l’origine des jets de sièges et permettre ainsi l’identification des individus auteurs des dégradations et troubles constatés.''

Les supportes lensois ne seront donc pas du déplacement de leur équipe à Lorient le 30 novembre prochain (16e journée).