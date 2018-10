Lens fait plaisir à Bollaert

Nommé sur le banc du Gazélec durant la trêve internationale à la place d'Albert Cartier, Hervé Della Maggiore, ancien entraîneur de Bourg-en-Bresse, a vécu un cauchemar pour sa première. Le club ajaccien n'a en effet pas existé sur la pelouse de Lens, lundi soir en clôture de la 11e journée de Ligue 2 (5-0).

Les Sang et Or ont fait la différence en six petites minutes grâce à un but contre son camp de Fodé Camara (13e), puis un doublé de Yannick Gomis en quatre minutes (15e et 19e). Thierry Ambrose (28e) et Jérémy Blayac encore contre son camp (68e) se sont chargés de donner encore plus d'ampleur au score.

De quoi enchanter les 27 000 spectateurs du stade Bollaert-Delelis, silencieux au coup d'envoi pour soutenir le mouvement des ultras, mais qui ont rapidement cédé à l'euphorie. Les hommes de Philippe Montanier remontent ainsi à la deuxième place du classement à un petit point du leader, le FC Metz, la seule équipe à les avoir battus cette saison. De son côté, le Gazélec, privé d'une bonne partie de son équipe pour cette rencontre, est 14e et devra rapidement réagir pour ne pas flirter avec la zone rouge.