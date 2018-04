Lens et Nancy se neutralisent

Il n’y pas eu de vainqueur lundi soir à Bollaert lors du match de la peur entre Lens et Nancy (1-1), pour le compte de la 32e journée de Ligue 2.

Pour la première sur le banc de leur nouvel entraîneur Didier Tholot, les Lorrains ont ouvert le score dès la 31e seconde par Arnaud Nordin, avant que Walid Mesloub n’égalise pour les locaux d'une superbe frappe en lucarne à la 29e minute.

Au classement, les Nordistes grimpent au 15e rang, avec six points de plus que les Nancéiens, 18es et virtuels barragistes, à deux longueurs du 17e, Bourg-en-Bresse.