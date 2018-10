Lens n'a fait qu'une bouchée du Gazélec (5-0), lundi lors de la 11e journée de Ligue 2, pour la première d'Hervé Della Maggiore sur le banc ajaccien.

Les buts des Sang et Or ont été inscrits par Fodé Camara contre son camp (13e), Yannick Gomis, auteur d'un doublé en quatre minutes (15e et 19e), Thierry Ambrose (28e) et Jérémy Blayac encore contre son camp (68e).

Au classement, les hommes de Philippe Montanier remontent à la 2e place, à un point du leader messin. Le club corse est 14e.