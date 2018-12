Lens chamboule la Ligue 2 !

"Entendez-vous, les supporters ; chanter, allez les Sang et Or". Le public du Stade Bollaert-Delelis a pu entonner sa Marseillaise revisitée à pleine voix, mardi soir, au terme de la rencontre remportée par le RC Lens devant Brest (2-1). Le choc de la 17e journée de Ligue 2 a en effet tenu toutes ses promesses et a chamboulé le haut du classement. Les hommes de Philippe Montanier repassent 3e à 3 longueurs des Finistériens, qui comptent désormais 4 points de moins que le leader messin !

Les Nordistes étaient en pleine crise avant cette levée de milieu de semaine, puisqu’ils restaient sur trois défaites et deux nuls, alors ils se sont laissés dominer pour faire mal en contre. Un centre de Yannick Gomis a provoqué le but contre son camp de Yoann Court contre son camp (24e), puis une frappe bien placée de Souleymane Diarra a offert le but du break (45e). "Peu importe la manière, on se devait de prendre les trois points pour rester dans le peloton de tête", réagissait Walid Mesloub après la partie, sur beIN SPORTS.

Dans une ambiance folle, Jean-Louis Leca n’a ensuite pas réussi à enregistrer son 10e cleansheet. Après une parade exceptionnelle devant Anthony Weber (83e), il ne pouvait rien faire sur une tête de Gaëtan Charbonnier, auteur de son 14e but (85e). Les Brestois ne sont pas parvenus à arracher le résultat nul et font la très mauvaise opération de la journée: ils laissent le FC Metz, vainqueur de la lanterne rouge, le Red Star (2-0), prendre quatre points d’avance en tête !