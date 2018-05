Le président du Havre frappé à Ajaccio !

De mal en pis ? Le second play-off de Ligue 2, entre l’AC Ajaccio et Le Havre AC, dimanche, fut fou, pour ne pas dire autre chose, avec notamment quatre joueurs expulsés (2 de chaque côté). Voilà pour le terrain. Mais il le fut également, semble-t-il, dans les tribunes du stade François-Coty de l’ACA…

Le président du HAC, Vincent Volpe, y aurait été agressé à la suite du deuxième but de son équipe (Jean-Philippe Mateta 111e sur penalty) ! Un journaliste de Paris Normandie raconte la scène, terrible, ce lundi sur Twitter. L'Américain aurait reçu un coup de pied dans le dos, après avoir déjà été insulté et visé par des jets de projectiles…

Toujours selon notre confrère, Volpe - tout comme la députée de la septième circonscription de la Seine-Maritime, Agnès Firmin-Le Bodo - a dû être extrait de l’endroit où il se trouvait placé et suivre la fin de rencontre dans le vestiaire havrais.

D’où il a vu, alors, son club ne pas parvenir à franchir ce barrage (2-2 a.p., 3-5 t.a.b.). Un barrage déjà reporté deux jours plus tôt à cause d’incidents, tout aussi pénibles, à proximité de l'enceinte (caillassage et blocage du bus des visiteurs par des "supporters" acéistes)…