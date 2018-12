Le Paris FC refuse la victoire sur tapis vert face au Gazélec

Le Paris FC a décidé de ne pas accepter la conciliation du CNOSF concernant la rencontre GFC Ajaccio–Paris FC, ce qui ramène le score de la rencontre à 1-1, indique la LFP.

Le CNOSF avait donné la victoire sur tapis vert au PFC, car le club corse avait aligné un joueur suspendu (Boupendza). Selon Le Parisien, le président du Paris FC ne veut pas pénaliser le Gazélec, un club qui lui est cher.

"On demande les 3 points et on laisse 1 point au Gazélec puisque sa bonne foi est reconnue (la suspension du joueur, recruté à Pau, n’apparaissait pas sur les sites de la FFF et de la LFP, ndlr)", avait expliqué le président du Paris FC au moment de saisir le CNOSF.