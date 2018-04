Le Havre reste en course pour la montée

Ce lundi soir se déroulait un match en retard de la 32e journée de Ligue 2 entre le Stade de Reims et Le Havre, reporté mi-avril suite à la mort tragique et soudaine du jeune Samba Diop (18 ans). Dans l'antre du champion champenois, les Normands ont réussi le coup parfait en s'imposant (0-1) grâce à une réalisation de Harold Moukoudi (11e).

Grâce à ce succès, le HAC remonte donc à la cinquième place du classement, virtuellement en course pour la montée via un passage par des playoffs qui opposeront les 3e, 4e et 5e du classement à l'issue de la 38e levée, avant le barrage éventuel face au 18e de Ligue 1.