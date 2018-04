Le Havre: Huis clos maintenu face au Gazélec

A son grand regret, le HAC, endeuillé par le décès brutal de Samba Diop (18 ans), ne pourra pas rendre hommage à son jeune défenseur à l'occasion de la 33e journée de Ligue 2 et de la réception du Gazélec Ajaccio ce vendredi, dans son Stade Océane (20h). Après avoir été une première fois débouté par la Ligue de football professionnelle (LFP), le club normand a essuyé un nouveau refus de la part des instances nationales pour obtenir le report d'un huis clos prononcé par la commission de discipline, suite à l'envahissement de sa pelouse par ses supporteurs le 30 mars. "Le HAC a repris contact avec la LFP afin de renouveler sa demande sans obtenir gain de cause", indique le HAC dans un communiqué.

L'hommage public officiel est donc différé et sera rendu lors de la réception de Nancy le 24 avril. D'ici là, dès ce week-end, ce sont toutes les sections du club qui rendront hommage à Samba Diop "pendant tout le week-end, sur tous les terrains sur lesquels les équipes Ciel&Marine joueront, des féminines en ¼ de finale de Coupe de France, en passant par les équipes de l’école de foot ou du centre de formation." Et d'ajouter: "Le club et ses supporters se concertent en parallèle pour que des actions fortes et symboliques permettent d’honorer la mémoire de Samba, et ce dès vendredi."