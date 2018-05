Le HAC demande match perdu pour l'ACA !

Dimanche soir, le match de playoffs entre l'AC Ajaccio et Le Havre a vu les Corses l'emporter aux tirs au but à domicile, mais une nouvelle fois, le football a été bafoué au cours de la soirée, 48 heures après le report du match suite à des incidents avec des supporters insulaires. Et ce lundi soir, le président du club normand a convoqué la presse pour annoncer que la commission des compétitions de la LFP avait été saisie, car plusieurs manquements au règlement ont été constatés côté corse.

Aux yeux des Ciel et Marine, le président adverse aurait notamment outrepassé ses fonctions, l'entraîneur n'aurait pas respecté son expulsion, des insultes à caractère raciste ont été proférées, Jean-Philippe Mateta aurait reçu un projectile au moment de tirer son penalty, sans compter l'agression physique subie par le président Vincent Volpe en tribunes, ... En retour, le doyen des clubs français demande donc à la LFP de donner match perdu aux Ajacciens, et espère pouvoir par ailleurs recevoir le TFC en barrage d'accession/relégation mercredi soir au stade Océane.