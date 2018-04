Le club d'Alaves va gérer le FC Sochaux !

Evoqué depuis plusieurs jours, le rapprochement entre le FC Sochaux, actuel 10e de Ligue 2, et le Deportivo Alaves, 13e de Liga, a été officialisé ce mercredi. Le club basque ne devient pas à proprement parler le propriétaire du FCSM, mais en assurera désormais "la gestion globale" durant trois saisons. "Une équipe de quatre personnes dont un directeur-général sera prochainement affectée à plein temps (...) pour mener à bien cette mission".

Connu pour sa réussite en basket (le Saski Baskonia est trois fois champion d'Espagne et dispute l'Euroligue), le groupe basque a réussi à faire remonter le club de football du Deportivo Alaves en Liga en 2016. La saison dernière, la formation basée à Vitoria, qui a déjà signé ce type de partenariat avec le club croate du NK Rudes et le club finlandais du JS Hercules, a disputé la finale de la Coupe du Roi face au Barça (défaite 3-1).

Propriétaire du FC Sochaux depuis 2015 et le retrait de l'actionnaire historique Peugeot, le groupe chinois Ledus est en grandes difficultés financières, alors que la menace d'une relégation administrative plane sur le club. "Tech Pro (maison-mère de Ledus) prendra à sa charge le coût de la prestation comme preuve de son support au FCSM. Le groupe Tech Pro et Baskonia-Alavés espèrent ainsi apporter au FC Sochaux-Montbéliard, une belle opportunité de stabilité et d'avenir". Pas sûr que cela soit suffisant pour rassurer les supporters des Lionceaux, inquiets de voir le centre de formation de leur club, longtemps considéré comme l'un des tous meilleurs de France, être désormais géré par un autre club.