L'ACA refuse toute sanction

La bêtise de pseudo-supporters a encore frappé, vendredi soir, en marge du barrage de Ligue 2 qui devait se jouer entre l’AC Ajaccio et Le Havre AC. Au cours de leur transfert entre l’aéroport et le stade François-Coty, les Normands ont été assaillis par une horde d’excités – motivant ainsi une intervention préfectorale et un report de la rencontre à une date ultérieure. Une conséquence que déplore le club corse, et notamment son vice-président Alain Orsoni.

S’il condamne les incidents observés aux abords de l’enceinte ajaccienne, l’intéressé adresse surtout un message musclé à la Ligue de football professionnel, qui a prévu de se réunir ce samedi matin afin de lever le voile sur les modalités du report. "Ce qui se passe à l’extérieur des stades est de la responsabilité de la force publique. Nous, nous sommes responsables au sein du stade et il ne s’est rien passé à l’intérieur du stade. Ce qui est important, c’est que nous n’accepterons pas d’être pénalisés par une situation dont nous ne sommes pas responsables."

Et de marteler: "Nous n’accepterons donc pas que le match se joue à huis clos, ni que le match soit joué ailleurs qu’à Ajaccio. La Ligue ne peut pas nous sanctionner. Pour ma part, je n’aurais jamais annulé ce match. Il y avait cinquante mètres à faire pour faire entrer les joueurs." "Ça devait être un soir de fête. Je pense que même pour les Havrais, ça aurait été préférable de jouer ce soir. On a été jusqu’à leur bus… Mais je ne sais pas comment on aurait réagi à leur place. Franchement, ce qu’il y a eu, ça se passe dans tous les matchs un peu chauds. Ça se voit souvent, mais je ne dis pas que c’est bien de jeter des pierres, ça ne devrait pas arriver", renchérit un Riad Nouri qui se dit pour sa part "dégoûté" de la tournure des événements.

"Les joueurs sont un peu choqués ; ils n’ont qu’une envie: c’est de rentrer chez eux", a de son côté réagi Oswald Tanchot, l’entraîneur du HAC, ainsi relayé par beIN SPORTS: "Cette décision du report est logique, au niveau du timing, de la préparation, les conditions psychologiques ne sont pas réunies pour qu'on puisse se préparer. C'est valable pour nous, mais pour les joueurs d'Ajaccio aussi."