Ajaccio-Toulouse se disputera mercredi soir à Montpellier, au stade de la Mosson (20h45). Ce barrage aller pour la montée en Ligue 1 se disputera à huis clos, comme l'avait décidé la Ligue un peu plus tôt dans la journée, après les incidents du pré-barrage entre Ajaccio et Le Havre (2-2 a.p., tab: 5-3). Il ne restait plus qu'à décider du stade de repli, ce qui est donc acté désormais, mais Le Havre a aussi fait appel de la décision d'entériner le résultat de dimanche.