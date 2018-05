"La Corse n’est pas le paillasson du football français"

Habitué à être pointé du doigt pour les agissements de ses supporters lorsqu’il évoluait dans l’élite, le Sporting Club de Bastia se veut solidaire de l’AC Ajaccio après le match de play-offs disputé face au Havre et marqué par de graves débordements sur et en dehors du terrain.

Alors que l’ACA devra disputer son match aller des barrages face à Toulouse, ce mercredi, à huis-clos et à Montpellier, le club bastiais est monté au créneau pour condamner le "lynchage médiatique" dont aurait été victime le voisin ajaccien.

"Le Sporting Club Bastiais apporte tout son soutien à l’AC Ajaccio, ses dirigeants et ses joueurs suite au lynchage médiatique dont est victime le club depuis plus de 48 heures", a ainsi fait savoir le Sporting dans un communiqué, regrettant que les médias "traînent le football corse dans la boue" et "bafouent la Corse entière".

Et le club du nord de la Corse d’enchaîner sur le même ton. "Stop à la justice à deux vitesses ! " ! Aujourd’hui, la Corse et l’ACA mérite une place au plus haut niveau. N’en déplaise aux esprits chagrins", a ajouté Bastia.