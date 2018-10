Grenoble, le 3 à la suite ! 

Le promu grenoblois pointe à la 5e place du classement provisoire de Ligue 2 au terme des premiers matches de la 11e journée de Ligue 2 disputés ce vendredi soir.

Les Isérois sont la belle surprise de ce début de saison grâce à cette série de 3 victoires en 3 matches (9 points pris), après le succès (1-2) décroché sur la pelouse d'une AS Nancy Lorraine plus que jamais lanterne rouge. L'hommage de Marcel-Picot à l'ex-président Jacques Rousselot est gâché, malgré l'égalisation de Modou Diagne à 10 contre 11 (48e), suite à l'expulsion de Mons Bassouamina (40e) ; Eric Vandenabeele (38e) et Florian Sotoca (67e) font le bonheur des Grenoblois, chaperonnés par un vétéran de 38 ans, Selim Bengriba, dont c'était le premier match chez les pros !

Dans les autres matches du soir, Ajaccio signe une victoire (3-2) chère aux supporters corses face au Havre, après le contentieux de la saison passée entre les deux 2 clubs, grâce notamment au 94e but en carrière d'un autre "papy" de la L2, Ghislain Gimbert, dont c'était le 400e match face à son ancien club. A retenir également, en cette semaine des 80 ans d'un certain Guy Roux, le réveil de l'AJ Auxerre qui, après 6 matches sans victoire, domine Béziers (2-0) grâce à Kenji Van-Boto (46e) et Yanis Merdji (54e). Sursaut aussi pour Sochaux, qui n'avait plus gagné depuis 4 journées et s'impose à Troyes (1-2) avec un doublé d'Ermedin Demirovic (67e, 70e). Enfin, Orléans bat Valenciennes (1-0), tandis que le Paris FC et Châteauroux se quittent sur un match nul et vierge (0-0), tout comme Clermont et le Red Star 93.

Samedi, Brest reçoit Lorient (15h) ; la journée s'achèvera lundi par Lens-GFC Ajaccio (20h45).