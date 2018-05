Discipline-Brest: Furlan prend six matches ferme

Le 15 mai dernier, au stade Océane, le match de playoff entre Le Havre et le Stade Brestois s'était achevé dans la confusion, avec plusieurs exclusions, dont celle de Jean-Marc Furlan. Le technicien de la formation bretonne passait ce jeudi devant la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, et a écopé en retour d'une suspension ferme de six rencontres, dont deux par révocation de sursis.

En 2016-2017, déjà, Furlan avait aussi été sanctionné d'une peine ferme de six matchs au sortir d'une opposition en Coupe de France face à Fleury.