Davis Abanda, portrait d’un espoir de l’AC Ajaccio

Un parcours rare. Du haut de ses 18 ans, Davis Abanda a traversé la France pour tenter d’accomplir son rêve et devenir footballeur professionnel. Après avoir été séparé de son frère jumeau et connu la faillite à Bastia, le natif du Blanc-Mesnil a rebondi à l’AC Ajaccio. Forgé par un destin hors du commun, ce jeune espoir revient, pour beIN SPORTS, sur un début de carrière singulier.

Des débuts peu communs



Natif du Blanc-Mesnil en région parisienne, Davis Abanda entretient depuis son enfance le rêve de devenir footballeur professionnel. Au domicile familial, il peut d’ailleurs compter sur un soutien de poids pour embrasser cette carrière. Son frère jumeau, Leroy, souhaite également percer sur les terrains. A six ans, les deux frères débutent ensemble à l’Académie de football de Bobigny avant de rejoindre un club plus huppé, le Paris Université Club. Bien connu en Ile-de-France, le PUC est a révélé des sportifs dans plusieurs domaines, de Philippe Gardent à Yacine Bammou, en passant par Wesley Fofana, Vincent Moscato, Marie-José Pérec et Dimitri Yachvili.

« Avoir un frère jumeau qui pratique également le football est une force pour moi, explique Davis Abanda. Si nous nous taquinons souvent, je souhaite toujours faire mieux que lui. » Alors qu’ils sont âgés de 15 ans, les jumeaux doivent pourtant se séparer. Leroy intègre le centre de formation de l’AS Monaco, tandis que Davis rejoint le SC Bastia. « L’éloignement est compliqué, mais nous sommes habitués », confie Davis.

L’Ile de Beauté pour briller



Afin d’accomplir son rêve, le jeune joueur traverse la France et rejoint donc la Corse. Au SC Bastia, il y poursuit sa formation : « L’Ile de Beauté me paraissait familiale. Le club me convenait, notamment pour progresser. » Après deux ans dans le nord de l’île, le SC Bastia fait faillite. Un coup d’arrêt pour Davis, qui rebondit dans la foulée à l’AC Ajaccio. « Connaître la rétrogradation administrative avec Bastia m’a rendu plus fort, notamment mentalement, explique le jeune espoir. Cela m’a endurci. »

La saison dernière, Davis Abanda fait ses grands débuts avec l’équipe réserve d’Ajaccio, en National 3. Il y dispute notamment un match de championnat. Performant aux entraînements, le jeune joueur gagne progressivement la confiance de son entraîneur. Cette saison, Davis a déjà pris part à cinq rencontres. S’il n’a pas encore signé de contrat professionnel, il espère multiplier les rencontres pour y parvenir : « Mon ambition pour cette saison est de jouer tous les matchs avec la CFA, et d’intégrer le groupe professionnel. Si je suis performant, j’espère signer mon premier contrat pro. »

Un profil à la Iniesta



En pleine ascension, Davis Abanda s’entraîne régulièrement avec le groupe professionnel. Pour se faire une place au milieu des Cavalli, Nouri et autres Boé-Kane, le joueur de 18 ans compte sur ses qualités. Milieu technique et doté d’une bonne vision de jeu, il s’inspire d’Andrés Iniesta, Toni Kroos et Luka Modric, ses joueurs préférés, pour s’améliorer : « Je suis un milieu de terrain qui apprécie conserver le ballon, j’aime effectuer la dernière passe. »

« Mon club de cœur est le FC Barcelone »



Actuellement 15ème de Domino’s Ligue 2, l’AC Ajaccio connaît un début d’exercice peu évident. « La saison est compliquée pour l’AC Ajaccio, reconnaît Davis Abanda. Il faudrait peut-être apporter quelques changements et faire monter plusieurs jeunes. Cela peut être une belle opportunité pour moi. » Travailleur acharné, le milieu de terrain rêve de découvrir la Ligue 1 Conforama avec le club insulaire, avant pourquoi pas, de réaliser son plus grand désir : « Mon club de cœur est le FC Barcelone, et j’aimerais y signer un jour. »

Avant de pouvoir donner la réplique à Lionel Messi, Ousmane Dembélé ou Malcom, le chemin est encore long et sinueux. Ambitieux et forgé par un début de carrière peu commun, Davis Abanda garde la tête froide, avec l’espoir de briller sur l’Ile de Beauté.