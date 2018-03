Cinq à la suite pour Nîmes

Solide dauphin du leader rémois, Nîmes a enregistré, difficilement, un cinquième succès consécutif vendredi soir lors du début de la 31e journée de Ligue 2 en dominant Valenciennes (1-0), sur un but de Rachid Alioui à la 84e minute de jeu.

Les Gardois accusent huit points de retard sur Reims, qui se déplace à Nancy samedi (15h), et possèdent quatre longueurs d’avance sur l’AC Ajaccio, tombeur sur le fil du sixième, Clermont (2-1), et huit sur Lorient (4e), battu 3-1 chez le dernier du classement, Tours, ainsi que le Paris FC (5e), qui n’a pu faire mieux que match nul contre le Gazélec Ajaccio (0-0), 15e.

Et si ni Orléans (12e) et Brest (8e), ni Niort (13e) et Sochaux (10e), n’ont réussi à se départager, se séparant sur le même score (1-1), en queue de classement, le 17e, Bourg-en-Bresse, battu 3-1 à Auxerre (11e), voit Quevilly-Rouen (19e), vainqueur 2-0 au Havre (9e), revenir à deux petits points.