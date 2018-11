Brest tenu en échec, Lorient battu à Troyes !

Le Stade Brestois revient ce vendredi soir à hauteur du leader messin, mais le club breton, qui enregistre un 11e match sans défaite (3 nuls, 8 victoires) sur le front de cette Ligue 2, a néanmoins été tenu en échec (0-0) sur le terrain de l'US Orléans. Une invincibilité que l'autre club du podium, Lorient, n'a pas su préserver. Les Merlus, qui restaient sur 2 succès, vont s'incliner dans l'Aube face à Troyes (2-0) ; un doublé de Bryan pelé fait le bonheur de l'Estac, qui confirme son redressement après son très mauvais début de saison (5 défaites de rang).

⏱️ Fin du multiplex de la 15e journée de @DominosLigue2 ⏱️

Qu'avez-vous pensé de ces 8 matchs ?



Les résultats en détails ➡️ https://t.co/8X7EjHGnDf pic.twitter.com/CXFDe5kp1v — Domino's Ligue 2 (@DominosLigue2) 23 novembre 2018

Dans les autres matches de la soirée, l'AJ Auxerre, dans l'un des matches de la peur à Sochaux, signe une large victoire (1-4) sur la pelouse de Bonal grâce notamment à un doublé de Romain Philippoteaux (18e, 79e), qui offre un précieux bol d'air aux Bourguignons et enfonce les Sochaliens. Toujours dans le bas de tableau, Nancy, sur un but venu d'ailleurs de Wilfried Moimbe (62e), domine le Red Star, réduit à 10 suite à l'exclusion de Satli (44e). Autre carton rouge en fin de match pour Le Havre, qui s'incline face au Paris FC (1-0). Enfin, Châteauroux signe l'autre victoire à l'extérieur de la soirée à Niort (0-1) et Valenciennes rejoint Béziers sur le tard (1-1).

Samedi, à Bollaert (14h45), le choc de cette 15e journée opposera Lens (4e) à Grenoble (5e), avant que lundi Metz ne reçoive Ajaccio (20h45).