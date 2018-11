Brest revient sur Metz

Brest, qui a dominé Ajaccio vendredi (2-0), recolle provisoirement à égalité de points avec Metz en tête de Ligue 2. Le choc de cette 15e journée a vu Lens revenir in extremis à Lorient (2-2), alors que le Racing était mené 2-0 à la pause. Lorient et Lens, troisième et quatrième, restent séparés d'un point et laissent le duo Metz-Brest avec cinq longueurs d'avance. Niort, qui s'impose sur le terrain du Gazélec (0-1), est sixième à un point de Lens et à égalité avec le Paris FC, accroché à Valenciennes (0-0). Clermont a battu Béziers (2-0) alors que Troyes, neuvième, poursuit sa remontée fantastique en s'imposant largement sur le terrain du Red Star (0-3), nouvelle lanterne rouge après le succès de Nancy à Orléans (1-2). Sochaux, toujours 18e après son revers à Châteauroux (1-0), ne compte plus que trois points d'avance sur les Nancéiens.