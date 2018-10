Brest loupe le coche

Après le nul (0-0) du FC Metz à Lorient, et le revers (2-1) du Racing Club de Lens au Havre, le Stade Brestois pouvait profiter de l'occasion ce lundi soir, en clôture de la 12e journée de Ligue 2. Une victoire à Clermont et les Finistériens rejoignaient les Grenats en tête du classement.

Alors, lorsque le SB29 menait de deux buts après vingt minutes de jeu, grâce à Jessy Pi (15e) et Mathias Autret (20e), la partie était plutôt bien engagée, et un historique huitième succès de rang en championnat se dessinait. Mais la troupe de Jean-Marc Furlan a levé le pied, et les Auvergnats sont parvenus à recoller, par le biais de Florian Aye (45e+1 et 61e), pour arracher le nul (2-2) à domicile. Brest stagne donc sur la troisième marche du podium, à égalité de points avec les Sang et Or.