Bonne opération pour Brest

Brest s'est imposé sur la pelouse de Grenoble (1-2), ce vendredi lors de la 8e journée de Ligue 2. Ce succès permet au club breton de revenir provisoirement à la troisième place du classement.

Dauphin du leader messin, Lorient a été accroché au Stade du Moustoir par Clermont (0-0). L'autre information de la soirée, c'est le succès de la lanterne rouge, Nancy, sur la pelouse du Gazélec (0-1). Les Lorrains restaient sur sept défaites consécutives.

Dans les autres rencontres, Valenciennes a facilement battu le Red Star (4-1), Châteauroux a dominé Béziers (2-0) et Orléans l'a emporté à Sochaux (0-1). A noter les matches nuls entre Le Havre et Troyes (1-1), Auxerre et Ajaccio (0-0).