Béziers prend 1 point contre Lens

A la fin du mois d'août dernier, Béziers et Lens n'avaient pu batailler dans le cadre de la 5e journée de Ligue 2, la faute à un terrain jugé impraticable par le corps arbitral et les représentants de la Ligue de football professionnel. Reprogrammé ce mardi soir, le match a finalement accouché d'un nul (0-0) entre les promus et les Sang et Or.

Les hommes de Philippe Montanier laissent ainsi passer l'opportunité de s'emparer du fauteuil de leader au détriment du FC Metz, sur lequel ils comptent toujours un point de retard, juste devant le Stade Brestois. De leur côté, les Biterrois prennent désormais une unité d'avance sur l'AJ Auxerre et la zone rouge.