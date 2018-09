Auxerre: Janot en retrait

"Pour raisons personnelles, j’ai demandé au président de me mettre en retrait d’être afin d’être auprès des miens. Je remercie Francis Graille et l’AJA pour leur confiance", a écrit l’ancien portier stéphanois sur Twitter.

Il est remplacé par Attila Farkas mais va rester, dans un rôle restant à définir, à l’AJA, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2021. "Je lui ai dit de prendre un peu de recul et on fera le point dans quinze jours pour voir comment on s'organise. Il a des soucis d'ordre privé, il va donc se rapprocher de sa famille en rentrant à Saint-Étienne. Mais il n'y a aucune remise en cause de son travail", a déclaré le président icaunais Francis Graille, rapporte L’Yonne Républicaine.