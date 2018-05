Ajaccio-Toulouse à huis-clos

Malgré les images navrantes renvoyées le week-end dernier à l'occasion de la rencontre de playoffs de Ligue 2 entre l'AC Ajaccio et Le Havre (*), le club corse reste plus que jamais en course pour la montée en Ligue 1. C'est la conclusion que l'on peut tirer à la lecture du jugement rendu par la Commission des Compétitions de la LFP, qui s'est réunie en urgence ce mardi. Le HAC réclamait pourtant que le match soit donné perdu à l'ACA, mais la Ligue assure qu'elle n'avait pas les moyens de satisfaire cette requête.

"Rien ne permet de donner match perdu à l’AC Ajaccio. La réclamation technique du HAC concernant la présence bord terrain avant la séance des tirs au but de l’entraîneur de l’ACA, M. Olivier Pantaloni, alors même qu’il avait été exclu par l’arbitre, ne constitue pas dans les règlements de la Ligue un fait permettant d’invalider le résultat de la rencontre", indique ainsi la LFP.

Le HAC s'appuyait pourtant également sur "les conditions de la rencontre", qui "n’ont pas permis la garantie du respect de l’équité sportive". "Des insultes graves, à caractère racistes, ont été proférées à l’égard des joueurs du HAC mais aussi de ses dirigeants. Le président du HAC, Vincent Volpe, a été agressé physiquement en tribune présidentielle. Une plainte va être déposée", dénonçait lundi le club normand dans un communiqué.

L'ACA amoindrie face au TFC

La LFP a étudié ces incidents (répertoriés ainsi: envahissement de la pelouse, chants racistes, incidents en tribune), mais pour le moment, le dossier est simplement placé en instruction par la Commission de la Discipline. En attendant, il a été décidé que le barrage aller entre Ajaccio et Toulouse, programmé mercredi soir, se jouerait à huis-clos, dans un autre stade que celui de l'ACA, vraisemblablement sur le continent (le lieu sera déterminé ce mardi, veille du match).

"La Commission de Discipline décide par ailleurs de suspendre à titre conservatoire l’entraîneur M. Olivier Pantaloni et le joueur Faiz Selemani (coup porté à Jean-Philippe Mateta)", ajoute la LFP, alors que les deux joueurs corses exclus pendant la rencontre, Mathieu Coutadeur et Joris Sainati, sont automatiquement suspendus pour le barrage aller face au TFC. Leur cas sera étudié jeudi soir la Commission de Discipline. Des sanctions sévères sont attendues.

--------------------------------------------------

(*) Programmée vendredi, la rencontre avait été repoussée au dimanche en raison du caillassage du bus havrais aux abords du stade.