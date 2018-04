Ajaccio, ça devient très sérieux

Pour la première fois dans le sprint final vers la montée en Ligue 1, Nîmes perd sa deuxième place. Ce n’est peut-être que provisoire, mais après le succès d’Ajaccio face à Lens (2-0) lundi soir, en ouverture de la 35e journée de Ligue 2, c’est une première vraie claque qui se symbolise au classement pour les Crocodiles. C’est beaucoup plus joyeux, forcément, du côté des Corses qui peuvent réellement songer à la montée directe parmi l’élite avec ce point d’avance par rapport à Nîmes.

Au terme d’un match assez avare en occasions de but, c’est l’inusable capitaine Johan Cavalli qui a encore porté le club corse, en débloquant la situation d’un maître coup franc à l’entrée de la surface à la demi-heure de jeu. Si Ajaccio restait vendredi sur une défaite à Reims (1-0), ce match qui a offert la montée et le titre de champion aux Champenois, les hommes d’Olivier Pantaloni reprennent surtout une série qui se porte désormais à six victoires en sept matches. Alors qu’en face, Nîmes n’a pris qu’un point sur ses deux dernières sorties…

Cavalli: "Très alléchant"

Les Ajacciens ont eu tout de même très chaud à la dernière minute du temps réglementaire, et peuvent remercier Jean-Louis Leca qui s’est imposé avec autorité - en pleine poire, même - face à Kevin Fortuné (89e) avant le coup de grâce de Nouri (2-0, 90e+2), qui suivait donc l’ouverture du score à la 32e. Lens, de son côté, rate l’occasion d’assurer quasiment son maintien, avec toujours ces seuls cinq points d’avance sur le 18e et premier barragiste, Nancy (qui pourrait donc revenir à deux unités en cas de victoire au Havre). En haut de tableau, Nîmes, qui accueille Lorient mardi soir (étrangeté de cette journée avec un multiplex qui empiètera fortement sur Liverpool-Roma), a donc la pression.

"On veut la deuxième place, on n’a pas envie de jouer les barrages, assène l’attaquant de l’ACA Ghislain Gimbert sur Canal+ Sport. On est ambitieux, on veut cet accès direct à la Ligue 1. Cette victoire fait du bien, l’essentiel était de gagner face à cette équipe qui n’a pas été assez solide. Mais Nîmes est très costaud à domicile, on continue notre marche en avant et on fera les comptes à la fin… On verra." La fin approche. Et la dynamique est belle. "C'est très alléchant", conclut objectivement Johan Cavalli. "Ce serait magnifique", abonde également Leca, qui "remercie son dentiste". Pour l'arrêt en pleine tête, bien sûr.