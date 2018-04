Ajaccio à toute vitesse

Il faudra compter avec l’AC Ajaccio ! Si Reims caracole en tête du classement de la Ligue 2, Nîmes, qui restait sur six victoires consécutives avant d’enregistrer vendredi soir son premier revers depuis le 27 janvier contre Sochaux (0-2), semblait bien parti pour accompagner les Champenois dans l’élite. Mais les Corses n’ont pas dit leur dernier mot.

Tombeurs 2-0 de Nancéiens en perdition et toujours 18es, les coéquipiers de Mathieu Coutadeur, auteur du deuxième but d’une superbe frappe (79e) après l’ouverture du score de Qazim Laci (74e) face à des Lorrains réduits à dix quelques minutes plus tôt suite à l’expulsion de Vincent Muratori, ont signé un cinquième succès d’affilée, le sixième de rang à domicile, pour revenir à un petit point des Crocodiles.

Coutadeur: "On s'accroche"

"On s'accroche. On se concentre sur nous-mêmes mais rien n'est fait. On sent qu'on peut toucher quelque chose de très grand. Le public nous a suivis, il y avait beaucoup de supporters, ça fait plaisir, on va en avoir besoin", expliquait après-coup Coutadeur au micro de beIN SPORTS. Pour les places de barragistes (de la 3e à la 5e), le suspense est aussi de mise. Clermont, vainqueur 2-1 à Auxerre, se hisse à la cinquième place, avec toujours une longueur d’avance sur Châteauroux, qui est allé l’emporter 1-0 sur la pelouse de la lanterne rouge tourangelle.

Une équipe de Tours quasiment condamnée au National et qui possède désormais 13 points de retard sur le premier non-relégable, Bourg-en-Bresse, qui est allé décrocher un match nul 2-2 à Valenciennes. Battu 2-1 à Orléans, Quevilly conserve sa 19e place, à un point de Nancy et quatre de Bourg. Lens reste au 15e rang après son match nul à Niort, 13e, (2-2), alors que Le Havre (10e) a dominé 2-1 le Gazélec Ajaccio (16e), lors d’un match en hommage à Samba Diop, le jeune défenseur décédé samedi dernier.