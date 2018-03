AJA: Polomat licencié, Barreto mis à pied 15 jours

L'AJ Auxerre a annoncé ce samedi les sanctions prises à l'encontre de Pierre-Yves Polomat et Michaël Barreto, qui s'étaient battus en plein match le 16 mars dernier sur la pelouse de Quevilly-Rouen (défaite 4-1).

Pierre-Yves Polomat, prêté par Saint-Etienne, a été licencié par le club bourguignon. "Il lui est reproché (en tant que récidiviste) des reproches injustifiés, insultes et coups à coéquipier, alors que l’action se déroulait du côté de son poste. L’AJA a décidé qu’il était impossible que Pierre-Yves Polomat puisse continuer d’exercer son métier au sein du club". Quant à l'autre protagoniste, Michaël Barreto, "le club a décidé d’une mise à pied sans salaire de 15 jours. Coupable d’une mauvaise réaction, qui a entraîné son expulsion et sa suspension, il s’entraînera avec le groupe CN3 à compter du 2 avril et pourrait retrouver le groupe professionnel début mai".

Ce dernier devra également effectuer des actions sociales auprès de jeunes footballeurs, alors que les salaires qui ne lui ont pas été versés vont revenir à des associations locales.