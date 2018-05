ACA-HAC, un barrage totalement fou

Cette rencontre aurait dû se jouer vendredi soir, et cela aurait peut-être mieux valu… Reporté alors en raison d’un guet-apens des supporters ajacciens visant le bus havrais aux abords du stade François-Coty, le barrage de Ligue 2 entre l’ACA et le HAC sentait clairement la poudre ce dimanche soir. Alors quand une décision arbitrale d’exception intervient, dans une atmosphère particulièrement électrique, la rupture n’est pas loin… Fatalement.

L’attaquant havrais Mateta ayant répondu avec sang-froid à l’ouverture du score sublime de Gimbert en faveur d’Ajaccio (aux 17e et 37e minutes), c’est via la prolongation et les tirs au but que les deux équipes ont dû se départager – un dénouement favorable aux locaux, lesquels ont transformé chacun de leurs penaltys face à Thuram quand Ferhat, lui, a échoué devant Leca sur le premier tir de son équipe (2-2, 5 tab à 3).

Et Coutadeur a bousculé l’arbitre…

Auparavant, la rencontre avait basculé dans la folie sur un coup de sifflet de M. Schneider. S’estimant victime d’une faute non signalée, l’Ajaccien Coutadeur s’en était vertement pris à l’arbitre en pleine surface, pour un verdict inédit: carton rouge et penalty en faveur du HAC ! Toute atteinte à l’intégrité de l’homme en noir étant à sanctionner d’un coup de pied arrêté selon le règlement…On jouait alors la 111e minute dans la prolongation et Mateta croyait bien donner un avantage décisif aux siens en transformant la sentence. Non sans mettre le feu aux poudres à son tour en chambrant le public corse.

L’échauffourée qui s’ensuivait trouvait alors son terme sur trois nouvelles expulsions: celles des Havrais Mateta et Bain, puis celle de l’Ajaccien Sainati. A neuf contre neuf, dans un stade au bord de l’implosion et en pleine confusion, l’ACA parvenait finalement à revenir au score, d’une jolie reprise signée Camara (120e+5). Avec la suite que l’on sait… "C’est exceptionnel ce qu’on a fait ! C’est émouvant… Ce soir ce n’était pas un match, c’était un combat", savourait après coup Maazou. "C’est une grande fierté de voir des gens contents, une île heureuse... On va s’attaquer à une montagne à Toulouse maintenant", dixit Leca. Dès mercredi, c’est en effet face au TFC, 18e de Ligue 1, qu’Ajaccio va devoir enchaîner, avec une manche retour dominicale. Un rythme effréné forcément difficile à tenir pour une formation de Ligue 2.